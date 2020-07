'El Mochomo' interpone amparo; defensa califica de ilegal su detención

La defensa de José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, presunto líder de Guerreros Unidos, interpuso un amparo en contra de su segunda detención, ocurrida el miércoles al salir del penal de máxima seguridad del Altiplano.

De acuerdo con la demanda interpuesta ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, la defensa de El Mochomo calificó de ilegal dicha detención, pues argumenta que el personal ministerial no mostró orden de aprehensión o presentación.

No obstante, la demanda de la defensa de Casarrubias Salgado no ha sido admitida por el juez, pues en el escrito no se presentaron datos de la averiguación previa o carpeta de investigación, causa penal o carpeta judicial, en la que pudiera habérsele reconocido.

Por lo que el juez Augusto Mejía Ojeda consideró necesaria la ratificación de la demanda de juicio de amparo con dichos datos. Derivado de esta situación, el juzgador ordenó a un actuario acudir a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), a fin de conocer si Casarrubias Salgado quiere ratificar la demanda, pues en caso de no hacerlo se tendrá por no presentada.

El actuario también dará fe de las condiciones físicas en que se encuentra Casarrubias Salgado, quien está arraigado en el Centro de Investigaciones Federales de la FGR.

El juez Mejía Ojeda también determinó conceder al presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos una suspensión contra cualquier acto de incomunicación y dio un plazo de 12 horas para que las autoridades informen del cumplimiento de la medida cautelar.

En esta segunda captura, la Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Casarrubias Salgado de delincuencia organizada y fue arraigado por 40 días.