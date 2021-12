el_jueves,_audiencia_decisiva_para_rosario_robles

La ex secretaria de Desarrollo Social y ex titular de la Sedatu, Rosario ´N´ , participará este jueves en una audiencia donde se analizará su petición de cambio de medida cautelar, que en caso de serle favorable le permitiría dejar la prisión.

La audiencia de revisión de medida cautelar en la causa 314/2019 será presencial, y se realizará a las 15:00 horas de este jueves en el Centro de Justicia Federal con Sede en el Reclusorio Sur.

Rosario ´N´ será trasladada mañana desde Santa Martha Acatitla y estará acompañada de su abogado Epigmenio Mendieta. Por parte de la defensa no se tiene conocimiento de que vaya a haber acceso a la sala.

Esto ocurre luego de la orden de Augusto Octavio Mejía Ojeda, juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, quien señaló que la sentencia que amparó a la ex funcionaria "no se encuentra cumplida", tal y como lo ordenó un Tribunal Colegiado. El juez de amparo apercibió Ganther Alejandro Villar Ceballos, juez federal, que de no llevar a cabo la audiencia, se dará parte a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) "con proyecto de separación del cargo".

El juez señaló que se incumplió con la instrucción que se le dio a Villar Ceballos de justificar el motivo por el que tenía que permanecer en prisión, o en su caso cambiarle la medida cautelar por otra.

Mediante el juicio de amparo 678/2020-III, el juez Augusto Octavio Mejía Ojeda, resolvió que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar, "omitió aclarar la contradicción" observada por el Noveno Tribunal Colegiado en el sentido de que el lugar de residencia de Rosario ´N´, así como el motivo de su viaje al extranjero y su situación económica no son argumentos válidos para mantener la medida cautelar impuesta.

Al respecto, su hija Mariana Moguel comentó que será "un día determinante" para saber si su madre queda en libertad.

Mañana será un día determinante no solo ante la posibilidad de que mi madre @Rosario_Robles_ quede en libertad, sino frente a la necesidad que la sociedad mexicana tiene de recuperar la confianza en la justicia y el Estado de Derecho. #RosarioLibre #ResistenciaCivilPacífica — Mariana Moguel Robles (@Mariana_Moguel) December 29, 2021

