El 90% de llamadas por violencia contra mujeres son falsas: AMLO

Al ser cuestionado sobre el registro de algunas organizaciones civiles en cuando al aumento de la violencia contra las mujeres en lo que va de la contingencia sanitaria por COVID-19, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que todos los días trabajan para prevenir la violencia de género, contra el feminicidio y los crímenes de odio.

Sin embargo, señaló que "(...) el 90 por ciento de esas llamadas son falsas, está demostrado y no es solo por tratarse de llamadas, son las mismas llamadas que recibe el Metro sobre sabotajes, sobre bombas; la mayor parte son falsas, pero esto dicho, informado, por las mujeres del gobierno federal, por la secretaria de Gobernación, por la encargada por el Instituto de las Mujeres que están preocupadas por este tema y atendiéndolo".

Negó que el retiro de los refugios para mujeres violentadas haya incrementado más violencia, sobre todo, en estos días de confinamiento.

López Obrador consideró que los índices de la violencia de género en México no pueden compararse con otros países como Estados Unidos o Europa, pues nuestra población está acostumbrada a convivir.

"(...) Yo no digo que en México no haya esta confrontación, claro que en todas las familias hay diferencias, pero que se tenga que extrapolar lo que sucede en otras partes, cuidado con los estereotipos, con teorías de aplicación general, yo me revelo ante eso", sostuvo.