El 70% de familias mexicanas reciben recursos del presupuesto

"A mí me da mucho orgullo que el 70% de las familias en México reciban algo del presupuesto nacional, aunque sea una cantidad mínima están recibiendo, ya sea en un programa de bienestar o porque trabajan y reciben un apoyo su sueldo del presupuesto... o quien no trabaja en el servicio público, pero tiene una beca, tiene una pensión, algo del presupuesto", dijo Lopez Obrador.

López Obrador recordó que en los gobiernos anteriores se repartía el presupuesto nacional entre los políticos.

"Antes como se repartían el presupuesto eran partidas de moches, le dan a cada diputado y ojalá nuestros adversarios de la prensa conservadora, ´fi fi´, corrupta, me desmintieran, dijeran qué no es cierto que no le daban a cada diputado su moche y así se repartieron todo el presupuesto. Bueno hay hasta una denuncia de que para aprobar la llamada reforma energética sobornaron a legisladores", comentó el mandatario mexicano.

El mandatario mexicano reiteró que el presupuesto federal se quedaba en pocas manos y el pueblo de México no importaba.

"Lo otro es repartir el presupuesto maicear para que todo mundo aplauda, pero ¿y la gente?, ¿no cuenta el pueblo? como se pensaba antes y a lo mejor se sigue pensando de la misma manera nada más que por la hipocresía no sé externa. Que se pensaba que el pueblo no cuenta, el pueblo no importa", dijo AMLO.