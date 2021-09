El 10% de amparos para vacunar a niños contra el COVID-19 son de Veracruz

Detalló que 27 amparos más se ubican en Oaxaca, 42 en el Estado de México y 43 en la Ciudad de México.

"Se están dando estos amparos y me llama la atención porque ayer estaba yo viendo esto, como aquí estamos siempre pendientes de todo, hay estados en donde se están presentando más amparos, ya lo estoy viendo como una acción concertada".

"¿Se acuerdan cuando esta asociación que está a favor de la corrupción -¿cómo se llama?- Mexicanos a favor de la corrupción, la de Claudio X. González, no quería que se hiciera el aeropuerto, y los amparos, uno tras otro? pues eso es lo que puede estar pasando", indicó.

López Obrador subrayó que el Gobierno Federal está cumpliendo con las resoluciones del Poder Judicial, pero los especialistas sostienen que la vacunación en niños no es necesaria, misma postura que han expresado algunas organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Destaco que su gobierno al no tener información avalada por la Organización Mundial de la Salud sobre los efectos del antídoto en los niños el Gobierno Federal ha decidido no aplicarlo.

"Cómo se les va a aplicar, si en este caso podría tener reacciones que les afectaran, por eso hablo de que no es científico, no es que no queramos vacunas, es que la Organización Mundial de la Salud no lo está recomendando".

El titular del Ejecutivo indicó que en cuanto algún organismo internacional lo avale, el gobierno mexicano vacunará a los niños menores de edad, pues la postura del gobierno federal no ha sido de indiferencia hacia ese sector de la población.

Dijo que pidió una investigación de cómo las empresas farmacéuticas están haciendo la promoción de que se vacunen a los niños, ya que están buscando hacer negocio.

"Imagínense el negocio para las farmacéuticas. Es legítimo que todos quieran vender y promover que a los recién nacidos hay que vacunarlos. Entonces, no se puede ir en contra de la ciencia sólo por el lucro".

El político tabasqueño dijo que la mejor manera de salir de la "manipulación" y los "rumores" es informar a la población, por lo que adelantó que el próximo martes, día en que se presenta el reporte de El Pulso de la Salud, se dará el número de niños que regresaron a clases presenciales y cuántos se han contagiado por Covid.19

"Decirle a la gente que nos espere el martes, que demos toda la información, ya la hemos dado sobre si es necesaria la vacuna o no; porque también, si no hay investigación sobre los efectos que pueda tener la vacuna en los niños, cómo se les va a aplicar si en este caso podría tener reacciones que les afectaran. Por eso hablo de que no es científico, o sea, no es: A ver, es que no queremos vacunarlos, es que la Organización Mundial de la Salud no los está recomendando", agregó.