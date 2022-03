Ejidatarios buscarán 'dar revés' a declaratoria de Área Nacional Protegida en Texcoco

Un grupo de ejidatarios del municipio de Atenco anunció que interpondrán un amparo para echar atrás la declaratoria de Área Natural Protegida (ANP) de 14 mil hectáreas del Lago de Texcoco emitida por el Gobierno de México. Los inconformes son principalmente residentes de la comunidad de Santa Isabel Ixtapan, el ejido más grande de la región que fue incluido dentro de la declaratoria anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador este martes. "Se hicieron las acciones ejecutivas y ahora vamos a ejercer acciones sociales porque no es correcto que se hayan violado los derechos patrimoniales. "Vamos a promover los recursos legales, ahorita lo que es el amparo y sabemos que va a ser un pleito de tres o cuatro años y obviamente es un gasto que se va a generar desafortunadamente", anunció Oscar Atlitec, representante ejidal. Consideraron que la declaratoria de protección ambiental a sus parcelas es una imposición de las autoridades federales al no considerar la opinión de los comuneros y solo responde a los intereses de un pequeño grupo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). "No se está de acuerdo con el Área Natural Protegida, se está de acuerdo con el proyecto ecológico Lago Texcoco porque no es posible que se declare zona protegida terrenos que están fuera del gobierno federal. "Eso es una imposición, aquí se demuestra que es un gobierno represor como lo fue el de Peña Nieto, como lo fue el de Felipe Calderón y como lo fue el de Porfirio Díaz y solo escucharon lo que el FPDT les dijo, no consideraron a todos", agregó. En febrero pasado, ejidatarios de Santa Isabel Ixtapan acordaron en asamblea no participar en la delimitación de zona de protección porque consideraron que sus terrenos se devaluarán al formar parte de una región de conservación. "La gente que estaba esperanzada porque no vendió sus terrenos a Felipe Calderón y a Peña Nieto porque en un futuro les iban a pagar mejor sus terrenos, pero con la declaratoria de ANP ya valió porque ahora ni vende su parcela y ya se devaluó". ¿Qué zonas comprende?

El Área Natural Protegida se encuentra dentro de zona conocida como Lago de Texcoco, en los municipios de Texcoco, Atenco, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos y Nezahualcóyotl en el Estado de México y contempla, entre otras restricciones, la descarga de desechos orgánicos, residuos sólidos o líquidos, al suelo o cualquier cauce o cauce acuífero.