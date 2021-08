Eduardo Arellano Félix saldrá de prisión, no cuentan con argumentos para detenerlo

Eduardo Arellano Félix, ex jefe del Cartel de Tijuana, será liberado el próximo miércoles 18 de agosto de una prisión de baja seguridad ubicada en Allentown, Pensilvania, en Estados Unidos luego de haber cumplido 8 años de sentencia tras haberse declarado culpable de lavado de dinero y conspiración para el uso de ganancias ilícitas en el país norteamericano. De acuerdo con información emitida por la periodista Laura Sánchez Ley de Milenio, "El Doctor", como también se le conoce al ex jefe del Cartel de Tijuana, será deportado tras su liberación, sin embargo, señala que, de momento, las autoridades mexicanas no tienen argumentos penales para volver a detenerlo una vez que pise territorio nacional. Sánchez Ley también menciona que de momento, las autoridades federales no han encontrado procesos penales para obtener una orden de aprehensión contra "El Doctor", sin embargo, señalan que se mantiene la búsqueda, por su parte, la defensa de Arellano Félix tramitó en junio de 2021 un amparo ante el juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México para evitar actor privativos de libertad y las órdenes de aprehensión y reaprehensión, no obstante, el 7 de julio se negó la suspensión definitiva y se le solicitó ofrecer más detalles sobre su demanda de amparo. Eduardo Arellano Félix, quien presuntamente se desempeñaba como operador financiero del Cartel de Tijuana, fue detenido en agosto de 2008 tras un intenso operativo en Tijuana, Baja California en el que participaron elementos del Ejército y de la extinta Policía Federal. Al momento de su detención, Eduardo Arellano Félix tenía bajo su poder un arsenal de armas de fuego exclusivas de uso militar, por lo que luego de aceptar los delitos de acopio, portación y disparos de un arma tipo AK-47 fue encarcelado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez (Estado de México) y fue en 2012 cuando las autoridades norteamericanas consiguieron su extradición. Colabora con las autoridades de Estados Unidos