Ebrard y Pompeo abordan tema de COVID-19 en la frontera común

Los secretarios de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard y de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sostuvieron esta mañana una conversación telefónica respecto a la forma cómo van a contener y mitigar la presencia del COVID-19 en ambas naciones y en la frontera común.

El diplomático norteamericano informó que el objetivo es aplicar "mayores medidas preventivas. Continuaremos trabajando estrechamente con México en una respuesta efectiva y coordinada y en asegurar nuestra frontera compartida", subrayó en Twitter.

Spoke with #Mexico's Foreign Secretary @M_Ebrard about efforts to contain and mitigate #COVID19 through increased preventative measures. We will continue to work closely with Mexico on an effective, coordinated response and on securing our shared border.