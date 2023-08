Ebrard paga multa ante el INE; "No dejaré de manifestar mi pensar"

IMAGEN DEL GOLFO, XALAPA

El aspirante a representante de la continuidad de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard Casaubon asistió al Instituto Nacional Electoral (INE) con motivo del pago de una multa promovida por Movimiento Ciudadano. Ante ello, resaltó que seguirá manifestando su pensar para que lo conozca la población.

En entrevista con medios de comunicación, precisó que acudió a realizar el pago dirigido a la presidenta del Consejo General del INE "de una medida de apremio de un expediente 268/2023 que fue promovido en queja, o en mi contra, por el representante del Movimiento Ciudadano en virtud de que se me impone una multa por 10 mil pesos porque he estado compartiendo qué pienso sobre la seguridad pública en México, qué pienso sobre el futuro del Sistema Universal de Salud, qué pienso sobre el Pasaporte Violeta y la Casa de Violeta".

Sin embargo, el aspirante a candidato por la presidencia de México, para continuar la llamada Cuarta Transformación, aseveró que seguirá compartiendo lo que piensa sobre los problemas principales, es decir, lo que a la gente le preocupan.

"Es imposible que quienes estamos en este recorrido y vamos a participar en la próxima encuesta, en este caso de Morena, que tendrá verificativo entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre, no nos pronunciemos o no digamos nada sobre los problemas de seguridad que tiene el país, seguridad pública. Yo por eso compartí mi idea y las ideas que he visto en todo el mundo".

Y resaltó: "voy a seguir compartiendo lo que pienso. Si me ponen otra multa, pues ni modo. No es desacato, no es querer estar por más allá de lo que dicen las normas, sino que simplemente en el ejercicio de mi libertad de expresión, lo que estoy compartiendo a las ciudadanas y a los ciudadanos es qué pienso sobre eso".

La ciudadanía, dijo, tiene derecho a saber el pensar de quienes aspiran a la candidatura por la presidencia de México, por parte de Morena.