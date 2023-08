Caerá muro entre México y EU, como el de Berlín: Ebrard (+Video)

Invitado a la develación ´Un mundo sin muros´, Marcelo Ebrard Casaubón, ex secretario de Relaciones Exteriores, aseguró que la división entre México y Estados Unidos "se va a caer"

El ex canciller atestiguó la develación de la obra, que es una pieza de 4 toneladas del muro de Berlín, derribado en noviembre de 1988.

Fue donada a Tijuana por el cineasta mexicoamericano Marcos Cline-Márquez, quien se lo regaló al ex presidente estadunidense Donald Trump, sin embargo, no lo aceptó.

"Esta muestra significa y sintetiza un gran anhelo que tenemos que es derribar el muro que tenemos con Estados Unidos", declaró el ex canciller mexicano.

Ebrard sostendrá una gira por Baja California, que incluye en Mexicali la inauguración de una casa de apoyo en la búsqueda de su candidatura.

El candidato de Morena, Marcelo Ebrard propuso aumentar permisos y visas para beneficio de la población en las ciudades fronterizas.

El candidato de Morena compartió que este año sería importante el crecimiento de estos permisos por el apoyo del presidente Biden durante la rueda de prensa en el evento de la develación de la placa "Un mundo sin muros" en el parque de la amistad de Playas de Tijuana.

No tienes la demografía de Estados Unidos para mantener el crecimiento económico, el principal competidor de Estados Unidos es China, no México y China tiene un problema demográfico mayor, casi no tienen nacimientos"

Señaló que en el año pasado se naturalizaron un millón de inmigrantes y el país americano necesita de la población migrante.

"En Estados Unidos su tasa de crecimiento demográfico es de .3, la más baja de su historia, necesitan población migrante", agregó.