Dos detenidos por homicidio de periodista Heber López; no habrá impunidad: AMLO

"La pronta reacción de la policía municipal de Salina Cruz en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del estado de Oaxaca permitieron detener en flagrancia a dos personas identificadas por su probable participación en el homicidio", indicó el subsecretario de Seguridad Pública.

En el marco de su gira por Sonora, Andrés Manuel López Obrador dijo que no se puede revelar más información sobre el caso pues forman parte de la carpeta de investigación.

"Acerca de este lamentable asesinato podemos ya informarles, porque no sólo nos preocupa, nos ocupa y es un periodista que nosotros conocemos, como los periodistas de todas las regiones de los pueblos.

"Era un periodista de Salina Cruz, Oaxaca; sus familiares van a solicitar audiencia conmigo, le pedí a Alejandro Encinas (subsecretario de Derechos Humanos) que los atienda", respondió el presidente de México.

López Obrador informó que Heber López Vázquez no estaba inscrito en el mecanismo de protección a comunicadores y defensores de derechos humanos.

Sin embargo, aseguró que no habrá impunidad en la indagatoria sobre el asesinato de este periodista en el estado de Oaxaca.

"No me gusta la frase, hay que buscar otra, la veo como autoritaria, así, como muy dura, fascia, pero la gente sí la entiende muy bien, la frase es: el que la hace la paga, no hay impunidad, cero impunidad", agregó.

