Existen muchos tipos de dispositivos de almacenamiento, los cuales se utilizan cotidianamente incluso sin tener en cuenta su verdadera importancia. Lo fundamental de estos es que sean confiables y de buena calidad para asegurarse de que todos los archivos estén siempre bien protegidos.

Teniendo esto en cuenta, resulta indispensable hacer una buena inversión a la hora de comprarlos. Es por esto que lo mejor es aprovechar el Buen Fin 2021 para poder encontrarlos a mejores precios y con grandes descuentos.

Este año este evento se realizará tanto en las tiendas físicas como en las online desde el 10 de noviembre hasta el 16. Siete días que hay que agendar para estar atento y no perderse ninguna de las oportunidades que surjan.

¿Qué son los dispositivos de almacenamiento?

Los dispositivos de almacenamiento permiten copiar, trasladar y transferir información de un equipo a otro. Además, son las herramientas que se utilizan para liberar ´espacio´ en una computadora cuando esta se ´llena´ de archivos y ya no tiene el lugar necesario para continuar guardando información.

¿Cuáles son los dispositivos de almacenamiento?

Existen dos grandes tipos, los primarios y los secundarios. Los primarios son los que las computadoras necesitan para su funcionamiento, como la memoria RAM y la memoria ROM. Mientras que los dispositivos de almacenamiento secundarios, también conocidos como de almacenamiento externo, son los que se utilizan como elemento periférico.

Tipos de dispositivos de almacenamiento

Disquetes: este fue el primer dispositivo de almacenamiento externo. Si bien hoy en día es prácticamente obsoleto, continúa estando presente.

Dispositivos de almacenamiento óptico: estos son los CDs, DVDs y Blu-ray. Si bien por lo general se los utiliza para guardar y reproducir música y videos, también sirven para almacenar archivos.

Disco duro externo: funciona exactamente igual que el disco duro de una computadora, con la diferencia que este tiene que ser conectado a través de alguna de las entradas periféricas para ser utilizado.

Dispositivos de memoria flash: este es uno de los métodos más utilizados para trasladar y guardar información, son las USB y las tarjetas de memoria.

Disco Duro Externo Toshiba Canvio Advance 2TB

Este disco duro externo marca Toshiba, modelo Canvio Advance con capacidad de 2TB, permite almacenar archivos de forma segura y compacta.

Su capacidad es de 2 TB, lo que resulta más que suficiente para guardar una gran cantidad de fotos, videos, series y películas.

Mientras que su interfaz USB 3.0 con software descargable brinda opciones flexibles de conectividad y transferencias veloces.

Es compacto y fácil de llevar a todos lados. Mide 10.8 x 7.8 x 1 cm.

Disco Duro Externo Adata AHD710P-1TU31 de 1 TB

El modelo AHD710P-1TU31 de Adata es sin duda es una excelente opción y una de las más elegidas.

Este modelo es compatible con puertos USB 3.1 y 2.0. Se destaca por estar fabricado con materiales plásticos resistentes que le brindan protección contra golpes e impiden que el agua le cause algún daño.

Disco Duro Externo Seagate Game Drive Xbox de 4 TB 2.5 USB 3.0

Permite incrementar la capacidad de la consola Xbox One, la única unidad externa diseñada exclusivamente para Xbox.

La interfaz USB 3.0 brinda una experiencia de juego acelerada al máximo, la cual es igual a jugar desde el disco duro de su consola. Permite conectar la unidad Game Drive al puerto USB 2.0 en la Xbox 360.

Es ideal para almacenar y transportar todos los juegos de Xbox. Rinde hasta 140 MB / s.

Disco Duro Externo Western Digital Wdbvxc0040hwt-nesn My Cloud Home de 4 TB

Este modelo es ideal para almacenar fotos, vídeos, música y archivos.

Su configuración es rápida y sencilla, por lo que todos los que estén autorizados pueden manejarlo desde su celular.

Mientras que su tamaño es grande y llamativo 14 x 5.31 x 17.55 cm, su sistema operativo lo hace único.

Es compatible con Windows 7/8/8.1/10, Mac OS Sierra, El Capitan, Yosemite or Maverick, iOS 9 and 10 and Android KitKat (4.4), Lollipop, Marshmallow or Nougat.