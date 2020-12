Disminuyeron ingresos en 61.2% de las viviendas de México por la pandemia

En julio pasado, 28.4% de las viviendas algún integrante perdió su trabajo por la pandemia (mientras un 30.4% lo perdió en abril) y en 61.2% de las viviendas los ingresos disminuyeron (65.1% en abril), por lo que sus integrantes tuvieron que vender algún bien, pedir dinero prestado o recurrir a sus ahorros en 45.2% de las viviendas (37.4% de lo observado en abril).

Lo anterior, de acuerdo con la Encuesta Telefónica sobre COVID-19 y el Mercado Laboral (ECOVID-ML) correspondiente a los meses de mayo a julio de 2020, en seguimiento a los resultados del mes de abril, realizada por el Inegi.

Aquí otros datos que arrojó este ejercicio:

-La Población Económicamente Activa (PEA) en julio fue de 39.1 millones, cifra que representa una tasa de participación económica de 57.3%, valor 6 puntos porcentuales por arriba a la observada en abril (51.3 por ciento). En complemento, la Población No Económicamente Activa (PNEA) fue de 29.2 millones de personas, es decir, una tasa de 42.7 por ciento.

-Entre abril y julio, la tasa de participación general aumentó seis puntos porcentuales. Por sexo, el incremento para las mujeres fue de 2.8% mientras que para los hombres fue de 8.3 por ciento.

-De la PNEA se identifica aquella disponible y no disponible para trabajar. En julio 25.6% se declaró disponible para trabajar y el restante 74.4% como no disponible; en abril la PNEA disponible era de 41% y la no disponible, de 59 por ciento.

-Del total de ocupados en julio, el 6.6% dijo haber recibido algún tipo de apoyo por parte del gobierno y un 4.1% lo recibió por parte de un familiar. En abril, los ocupados que recibieron apoyo del gobierno y de la familia, fueron en ambos casos de 5 por ciento.

-En julio, de los 24.5 millones de subordinados remunerados, 6.2 millones fueron suspendidos. De estos, 38.5% recibió su sueldo completo, 31.7% lo recibió de forma parcial y 29.8% no recibió pago. En abril, el pago en forma parcial y no recibió pago, fue de 44.2% y 17.3% respectivamente.

Con información de Aristegui Noticias