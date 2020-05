Disgusta a AMLO altos salarios de funcionarios de Cofece e Inegi

En Palacio Nacional el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no agradarle la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que determinó que funcionarios de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) puedan tener salarios más altos que el presidente.

"No me gustó, y lo digo de manera franca abierta, también con todo respeto, la decisión que tomaron en la Suprema Corte de conceder a un organismo autónomo el que sus funcionarios puedan ganar más que el Presidente de la República", señaló

Dijo no saber cuáles fueron los criterios o la justificación para tal resolución, pero enfatizó que "mientras esté aquí y tenga facultad para enviar iniciativas de ley, si no quedó muy claro cómo está en el artículo 127, podría enviar otra iniciativa para que quede los suficientemente claro, no es posible que no haya un tope en lo que ganamos los funcionarios públicos".

Cabe mencionar que ayer la SCJN estableció que los altos mandos de Cofece vuelvan a tener los salarios que recibían anteriormente, sueldos que rebasaban el sueldo del jefe del Ejecutivo, pero el año pasado al reducirse en un 48 por ciento el sueldo del mandatario se estableció que ningún otro funcionario pudiera tener un salario mayor; situación que podría darse en otras dependencias y organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE).

El Mandatario señaló que bajo la óptica de un gobierno austero "cómo va a haber funcionarios que ganen 300 mil pesos mensuales

"Es un asunto de principios, no lo veo bien, desde luego respeto las decisiones del Poder Judicial, es autónomo, independiente,

pero también voy a ejercer mis facultades; pero seguir insistiendo que no puede haber estos sueldos excesivos y mentira que pagan más en el sector privado eso es un mito para justificar el pago de sueldos elevadísimos, cuánto ganan los maestros eméritos en universidades, los gerentes de las empresas los bancos y esto tomarlo en cuenta en todo".