Discriminan a Jackie Nava por ser mujer en el boxeo

Por el simple hecho de ser mujer es la razón por la que una boxeadora aún no logra un jugoso contrato como el de Saúl 'Canelo' Álvarez, consideró la púgil tricolor Jackie Nava.

"Canelo llama mucho la atención, es un tipo, a lo mejor no tan carismático pero llama la atención a la hora de pelear, a la hora de estar entrenando. Tendría que haber, a lo mejor de alguna forma, alguien que de repente llame la atención y que esté ahí, siempre presente, 100 por ciento en lo que es el boxeo.

"Es un tema complicado, un tema difícil. Por el hecho nada más de ser mujer de repente ese es el por qué todavía no brincas, todavía no brincas por el hecho de ser mujer. No te lo dicen, pero es por eso", mencionó Nava, primera campeona del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en entrevista con RÉCORD.

Para reducir la brecha salarial en el boxeo profesional se tiene que hacer un trabajo en conjunto, aseguró Jackie, donde la pugilista se entregue al 100 por ciento arriba del ring.

"Parte de esto es también el trabajo que hacemos arriba del ring, es un equipo. Aquí se trata de nosotras, de hacer algo de este tipo para que los promotores, las empresas y los patrocinios se interesen más en el trabajo de la mujer.

"De parte de nosotras hacer un buen trabajo arriba del ring, no conformarse y decir 'voy ganando la pelea, ya no hago mucho'. Creo que también se trata de una entrega, a la gente lo que le llama mucho la atención es la entrega arriba del ring y cuando te entregas es cuando voltea la gente a verte", consideró la monarca interina Gallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

En el boxeo profesional, las salarios de las mujeres están por debajo de lo que adquiere un boxeador en una pelea. Por ejemplo, mientras Canelo Álvarez se embolsa alrededor de 33 millones de dólares por batalla, las campeonas mundiales mexicanas perciben sus salarios en pesos mexicanos que no llegan al millón.

