Dio AMLO instrucción de cancelar contratos de Felipa con Pemex

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador señaló que el año pasado Petróleo Mexicanos (Pemex) le informó que había conflicto de intereses por los contratos de Felipa Obrador Olán, por lo que dio la instrucción de cancelarlos.

Y recapituló: "el año pasado me vio el director de Pemex y me dijo hay aquí un posible conflicto de interés, y di la instrucción de que no se otorgaran los contratos, y al parecer no se otorgaron. Pero luego, como mi prima tiene una empresa que venía contratando con Pemex de tiempo atrás, se reúne, se asocia con otras empresas y no aparece ella como la responsable, participan en otras licitaciones y se les entregan contratos a varias empresas".

Sin embargo, dijo que, a pesar de esta omisión, "se actuará de conformidad con la ley, porque no somos iguales, entonces he dicho que, aunque se trate de familiares, no va haber corrupción no va haber influyentismo, nada que afecta la transformación de México".

¿Le metieron un gol?, le cuestionaron al jefe del Ejecutivo Federal, a lo que respondió:

" A Pemex, en el sentido de que debieron cuidar eso. Afortunadamente, tengo la tranquilidad de que cuando me lo plantean respondo que no y eso me da tranquilidad de conciencia, porque no soy corrupto".

López Obrador señaló que sus adversarios buscan algo para incriminarlo o descalificarlo o relacionarlos con actos de corrupción, pero no será así porque "no me ha interesado el dinero".

El fin de semana pasado, a través de un comunicado, Pemex, dio a conocer que la empresa Litoral Laboratorios contaba con cuatro licitaciones públicas y tenía otras más con otras empresas, en la modalidad de asociación.

Por lo que se giraba la instrucción de rescindir cualquier contrato con alguna empresa, propiedad de Felipa Obrador Olán, con la finalidad de deslindar responsabilidades a la paraestatal y seguir la instrucción del titular del Ejecutivo Federal.