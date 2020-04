Difiere AMLO de Hacienda; muy pronto para prever contracción, dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no coincidir con la estimación presentada el miércoles por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en la que prevé que la economía puede tener una contracción de 3.9 por ciento para el próximo año.

Los Precriterios Generales de Política Económica presentados por la dependencia al Congreso de la Unión, indicó, establecen una estimación para 2021, pero aseguró que es muy pronto para hacer dicho balance, y aseguró que el precio del petróleo subirá, lo que generaría más ingresos para el Estado.

Tras la presentación del documento por parte de la SHCP, y al ser cuestionado sobre el tema en su conferencia de prensa de este jueves, López Obrador señaló:

"Ahora tampoco coincido. Para empezar no existe normalidad económica, todo está alterado. Yo sostengo que el precio del petróleo va a aumentar, si hacemos un pronóstico sobre lo que va a suceder en el 2021, cuando estamos en el primer trimestre del 2020, no se me hace correcto".