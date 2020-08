Denuncia de Lozoya debe ser autentica por reacción de involucrados: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que leyó una parte de la denuncia que presentó Emilio Lozoya ante la FGR y que se filtrara ayer por la tarde en las redes sociales, en donde se menciona a personajes de Acción Nacional y que están involucrados en el caso Odebrech.

"No la terminé porque no quise desvelarme y no quise tener pesadillas", expresó.

"La denuncia de Emilio Lozoya es más fuerte que una serie de televisión", acotó.

Resaltó que la denuncia de Lozoya debe ser auténtica, porque los involucrados reaccionaron.

La FGR debe hacer el trabajo de investigación para llamar a declarar a todos los involucrados en dicha denuncia.

"El fiscal Gertz Manero actuará con apego a la verdad y nunca actuaría en contra de los involucrados".

López Obrador dijo que todo aquel que tenga acceso a las redes deben leer este documento, para que se conozca el caso. Recalcó que en este caso se ganará mucho por el acceso a la información.

"Porque todos debemos estar informados sobre este tema, que no haya ocultamiento de la información, que no se manipule, que no haya silencio, que se sepa todo, que se conozca la verdad".

El jefe del Ejecutivo agregó que la filtración de este tipo de documentos no deberían interferir o violar en el debido proceso de investigación, aunque eso le corresponde analizarlo a un juez federal.

Puntualizó que ya sabía de la existencia de un acuerdo para sacar adelante la Reforma Energética; por lo que en su momento ventiló el tema y lo denunció.

Antes de dar por terminada la ronda de preguntas y respuestas con los medios de comunicación el Presidente de la República, en tono de broma dijo "dejenme seguir leyendo la tragicomedia".

López Obrador no descartó hacer una historieta para dar a conocer este tipo de casoss de corrupción.

"Yo creo que si se tiene que hacer una historieta, pero hasta que se resuelva el asunto, pero sí contar la historia. Esto es apasionante, ahora sí ¿dónde están los escritores, los intelectuales?", cuestionó.