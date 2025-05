Día del Padre 2025: ¿será feriado en México?

En unas semanas más estaremos celebrando otra fecha importante para las familias de México; se trata del Día del Padre, el cual está destinado a reconocer a todos aquellos hombres que cumplen a cabalidad su papel dentro del núcleo familiar.

Esta celebración suele festejarse en el mes de junio, lo que ha hecho a muchos preguntarse si el Día del Padre es un día feriado en México. A continuación, te explicamos cuál es la situación de este día en nuestro país.

¿El Día del Padre es feriado en México?

Hay que recordar que la celebración del Día del Padre se remonta a los inicios del siglo XX en Estados Unidos, impulsada por un hombre llamado Sonora Smart Dood a manera de homenaje a su padre, veterano de la Guerra Civil quien se hizo cargo de él y sus cinco hermanos a la muerte de su madre.

La primera fecha oficial para el Día del Padre fue el 19 de junio de 1910; posteriormente, la celebración se fue expandiendo a otras regiones en ese país.

Fue hasta 1972 cuando Richard Nixon la estableció como una festividad nacional, quedando por ley que el Día del Padre se celebraría cada tercer domingo de junio, lo que fue replicado por otros países de América Latina, entre ellos México.

Este 2025, el Día del Padre se celebrará el domingo 22 de junio, pues al igual que en Estados Unidos la fecha se celebra cada tercer domingo de junio, lo que nos lleva a la pregunta: ¿el Día del Padre es feriado en México?

Según la Ley Federal del Trabajo, la cual detalla qué días son considerados como inhábiles o de descanso obligatorio en nuestro país, el Día del Padre no es un día feriado y, por ley, no es un día en el que no se deba trabajar.

Sin embargo, al caer en domingo, es más probable que un gran número de hombres que ya son papás y ejercen una paternidad activa y responsable puedan pasar ese día al lado de sus familias. ¿Cómo piensas celebrar el Día del Padre este 2025?