Detención de El Bronco es ajena a Gobierno Federal: AMLO

"No sé debe utilizar la ley para venganzas políticas" refirió Andrés Manuel López Obrador , presidente de México, sobre la detención del ex gobernador de Nuevo León , Jaime Rodríguez, conocido como El Bronco .

Además, aseguró que la detención del exfuncionario es ajena al gobierno federal.

López Obrador, a su vez, criticó las fotografías que circularon en las redes sociales en donde se observa al ex mandatario estatal al interior del penal de Apodaca, pues consideró que esto "afecta la dignidad de las personas".

"Lo que no me gustó y lo digo porque afecta la dignidad de las personas, son las fotos. No me gustaron las fotos y espero que no vuelva a suceder".

