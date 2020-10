Detención de Cienfuegos refleja descomposición de régimen neoliberal: AMLO

López Obrador aseguró que en México no existe investigación alguna en contra del general, al menos por nexos con el narcotráfico

El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un hecho lamentable la detención en Estados Unidos de Salvador Cienfuegos. ex secretario de la Defensa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, ya que refleja la descomposición que generó la corrupción en los gobiernos neoliberales.

Reiteró además que es una situación inédita, ya que la detención del ex general Cienfuegos en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, coincide con la detención de García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, de Felipe Calderón Hinojosa, aunque pidió no adelantar vísperas ni hacer juicios sumarios, hasta que haya pruebas.

"Estamos ante una situación inédita, porque está detenido por la misma acusación del que fue secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna; esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función gubernamental del país durante el periodo neoliberal".

López Obrador adelantó que este viernes, a las 14:30 horas, tiempo de Estados Unidos,16:30 horas tiempo de la República Mexicana, el Gobierno Federal conocerá los motivos de su detención.

Al parecer esta detención no le causó sorpresa al Presidente López Obrador, pues durante el inicio de su conferencia matutina dijo que hace 15 días la embajadora de México en Washington, Martha Bárcena Coqui, en una visita a Palacio Nacional le habría comentado sobre esta investigación que presuntamente se estaba realizando en contra del exsecretario Salvador Cienfuegos.

El inquilino de Palacio Nacional, narró que a las 18:50 horas del día jueves 15 de octubre, el canciller Marcelo Ebrard le informó sobre la detención del extitular de la Sedena cuando se encontraba en su despacho.

López Obrador aseguró que en México no existe investigación alguna en contra del general Cienfuegos, al menos relacionada por nexos con el narcotráfico.

"No hay ninguna investigación en México en contra del general Cienfuegos que tenga que ver con el narcotráfico, esto surge de una investigación que se lleva a cabo en Estados Unidos".