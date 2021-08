Destitución de Presidente del TEPJF refleja 'descomposición', acusa AMLO

Desde Palacio Nacional, el Mandatario dijo que ante esta crisis el Tribunal Electoral, al igual que en el Instituto Nacional Electoral, debe ser reformado, ya que es un organismo clave para la democracia en México.

"Hay una situación de crisis en el tribunal electoral, una descomposición, de ahí la necesidad de reformar el INE y el Tribunal", comentó.

Ante este contexto, López Obrador insistió en que "eso amerita un reforma" por lo que presentará una reforma constitucional para "limpiar" estas dos instancias electorales.

Señaló que por "respeto a los ciudadanos" los magistrados y consejeros que conforman el Tribunal Electoral deberían de presentar su renuncia, ya que "están colmados de privilegios", por lo que es momento de que haya un cambio.

"Ellos mismos deberían de renunciar, todos, por dignidad, por respeto a los ciudadanos, no pueden mantener esa conducta ¿no?, completamente inmoral, una autoridad electoral así, imagínense".

Dijo que esto es solo una opinión "no es ninguna injerencia de nada, es opinar, porque sí es un asunto lamentable que da vergüenza".

Negó opinar sobre si existe otro tipo de intereses detrás de la destitución de Vargas Valdez al frente del TEPJF.

"No, no me meto a eso, o sea, porque es politiquería, yo no estoy para eso, nada más que esto ayuda a comprender el nivel de descomposición que existe en este organismo, en esta institución y de por qué de una reforma".

Señaló que lo sucedido ayer en el Tribunal Electoral es una muestra de que en su gobierno hay libertad y respeto entre poderes. Pero, además, "es el corolario de una serie de decisiones que se han tomado en contra de la democracia", puso como ejemplo el retiro de las candidaturas a los candidatos morenistas a las gubernaturas de Michoacán y Guerrero.

López Obrador mostró el tuit que escribió el año pasado el nuevo magistrado Reyes Rodríguez, , donde lo insulta y le desea la muerte.

"Me enteré ayer que se reunieron los magistrados y destituyeron al presidente, y resulta que el presidente, me dijeron, en una ocasión me insultó y lo comento para probar las características de las personas que ocupan estos cargos, el nivel de los magistrados electorales", puntualizó.

Tuit

Luego de que el Presidente López Obrador compartiera este mensaje, el nuevo presidente del Tribunal Electoral, señaló que en octubre de 2020 denunció, ante la Fiscalía General de la República (FGR), que su cuenta había sido hackeada, por lo que el tuit no debía atribuírselo a su persona.

A través de su cuenta de Twitter, Vargas Mondragón señaló que ese mensaje "fue un montaje para desacreditar mi labor en el TEPJF y a mi persona, además reiteró "profundo respeto a la persona y a la investidura del Presidente de la República".

De manera unánime, ayer cinco de siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) destituyeron de la Presidencia de la Sala Superior al magistrado José Luis Vargas, y nombraron en su lugar al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Sin embargo, Vargas calificó de ilegal esa votación, al considerar que la sesión fue inconstitucional.

Durante sesión extraordinaria, en la que no estuvo presente Vargas ni la magistrada Mónica Soto, se acusó al presidente del TEPJF de incurrir en "actos censurables" e incumplir su obligación.