Desmiente Ebrard venta a China de insumos médicos a inicio de pandemia

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, defendió ante senadores la estrategia en el combate al Covid-19 y desmintió que el gobierno mexicano le hubiera vendido mascarillas y otros insumos médicos a China en el inicio de la pandemia en esa nación asiática.

"Eso no está apegado a la veracidad, lo único que México hizo, como siempre, fue no impedir a nadie adquirir insumos mexicanos. México nunca ha cerrado su acceso a su mercado. Somos el onceavo exportador de productos médicos en el mundo y muy acertadamente no cerramos el mercado porque si Mexico lo hubiera hecho en febrero o marzo, no hubiéramos tenido los apoyos de China y Estados Unidos, después", recalcó.

Durante una de trabajo virtual con coordinadores parlamentarios integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado,que preside Ricardo Monreal, el canciller destacó los esfuerzos por repatriar a mexicanos que estaban en otros países durante la pandemia, que en total son 12 mil 476. Y precisó que han fallecido fuera del país un total de 966 connacionales, la mayor parte de ellos en Estados Unidos, 959, y de ese total, 356 en Nueva York.

En su intervención inicial, que fue transmitida por el Canal del Congreso, el canciller insistió insistió en que es falso que el gobierno de China haya comprado insumos al gobierno mexicano, como se dijo. Esto no está pegado a la veracidad, recalcó. "Desde que hubo el primer brote en China estuvimos en comunicación pero no es cierto que el gobierno de China le compra el gobierno mexicano medicamentos y elementos de protección".

Insistió: "México no cerró el mercado y eso nos resultó una medida más inteligente", porque de restringirlo "no habríamos tenido acceso a los requerimientos que hoy hemos obtenido en otros países, China nos puso en contacto con una empresa comercializadora, Estados Unidos con una empresa suiza que fabrica a ventiladores.

Ebrard, quien es el responsable de coordinar acciones para el combate a la pandemia, precisó que se ha dificultado tener ventiladores, por el tema de producción, porque China necesita componentes que se hacen en Europa. Hay un dislocamiento y ningún país tuvo ventiladores suficiente, dijo.

En el encuentro, el responsable de la política exterior mexicana, entregó a los senadores un documento con 11 puntos de la estrategia del gobienro ante la pandemia, En ese marco, explicó que se han retornado de otros países a 12 mil 746 mexicanos que se encontraban en diversos puntos del mundo y que se quedaron varados, ya sea por el cierre de aeropuertos, de fronteras, cancelacion de vuelos y otros.

De ese total 6 mil 904 mexicanos fueron retornados de diveras naciones de América Latina, que de hecho fueron el mayor porcentaje; 3 mil 952 se encontraban en Europa, 209 en Medio Oriente y 563 en África.