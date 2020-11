Desmiente Arturo Herrera su salida de la SHCP

"Mientras el Presidente me aguante voy a estar por aquí", así respondió Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la pregunta de Imagen del Golfo sobre su posible renuncia para buscar una posición en el Banco de México.

"Entiendo que algún columnista me mandó buenos deseos, pero no es mi cumpleaños. La verdad es que la nota ni la leí, porque me la mandaron por WhatsApp y en los primeros dos párrafos tenía un error, entonces ya no la leí", comentó.

Aclaró que el error de este rumor es que la dirección ejecutiva del Banco Mundial en los próximos años le corresponde a España y no a México.

Aunque subrayó que, independientemente de esto, "para un economista con vocación en el sector público, difícilmente puede haber un mayor privilegio y una más alta responsabilidad que estar en la Secretaría de Hacienda".

Antes de que Herrera Gutiérrez respondiera el cuestionamiento de Imagen del Golfo, el Presidente Andrés López Obrador le pidió tomara la palabra y en tono de broma le dijo: "contesta, tal vez ya no estás a gusto".