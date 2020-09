Desmiente AMLO a Ferriz de Con y Lozano; catedral no fue tomada por el Ejército

Antes de finalizar la conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, negó que la Catedral Metropolitana no fue "tomada" por el Ejército Mexicano, tal y como lo manejaron en redes sociales el periodista Pedro Ferriz de Con y el líder de FRENAA, Gilberto Lozano.

"Por favor, no crean todo lo que dicen estos personajes, que son nuestros adversarios, que tienen todo el derecho de manifestarse, de cuestionarnos, pero por lo general mienten. Entonces, porque es un asunto político, tienen diferencias con nosotros, están en contra de nosotros".

Hizo en hincapié en que su gobierno es respetuoso de la libertad de creencia religiosa, "no somos autoritarios, es que no somos conservadores, el conservadurismo es sinónimo de hipocresía, entonces no somos iguales", afirmó.

López Obrador señaló que no es partidario de que se utilice la fuerza, "cero autoritarismo, cero corrupción, cero odio".

Señaló que con estas declaraciones el Ejército Mexicano, como institución quedó difamada, "está un poco exagerado, eso sí calienta".