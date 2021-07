Desconocía AMLO veda electoral del INE por consulta ciudadana

A unas horas de iniciar su gira por diversos municipios de Guerrero, en donde supervisará la entrega de programas sociales, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer que el Instituto Nacional Electoral (INE) estableció una nueva veda electoral de cara a la consulta ciudadana del 1 de agosto.

"No sabía yo (...) Es la primera vez que sé que no se podría, si no lo hubiese yo suspendido, pero tengo que hacer las reuniones cerradas, porque a lo que vamos es a un plan para el Bienestar Guerrero, vamos a trabajar", comentó.