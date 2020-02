Desconoce AMLO posible investigación contra Peña por caso Lozoya

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó este jueves que no tiene información sobre que exista una investigación en contra del exmandatario priista Enrique Peña Nieto.

"No tengo información sobre que exista esta investigación como lo sostuvo el Wall Street Journal,no tengo yo elementos para sostenerlo, lo que existe es la investigación, el proceso, contra (Emilio) Lozoya. No hay una investigación que yo sepa contra el expresidente Enrique Peña Nieto", apuntó en la conferencia de prensa matutina.

El miércoles, un alto funcionario judicial dijo al periódico que las autoridades judiciales mexicanas están investigando al expresidente como parte del posible caso de corrupción en el que fue señalado el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.

