Descartan posible 'gasolinazo' para inicios del 2022

Al presentar un decálogo de acciones con las que México busca una autosuficiencia energética, el director general de Petróleos Mexicanos ( Pemex ), Octavio Oropeza , aseguró que no habrá aumento en el precio de la gasolina para inicio de 2022 , aunado al apoyo del Gobierno de la República.

"Esto, aparte de que le da vida a Pemex, que era la empresa con mayor carga impositiva en el mundo, esto también trae beneficios para la población porque ayuda a que no haya un incremento en el precio de los combustibles; es decir, con estas reducciones en los impuestos vamos a poder cumplir con el ofrecimiento de señor presidente en el sentido de que los precios no suban por arriba en términos reales en el país, es decir, estos rumores de que va a haber incrementos en enero, gasolinazos, no, porque precisamente hemos contado con estos apoyos de parte del Gobierno Federal".

Apuntó que el apoyo para el pago de la deuda de Pemex fue una "decisión sumamente inteligente" porque Pemex paga más tasas de interés que las que paga el Gobierno Federal.

"Al decidir el presidente de la República que la deuda de Pemex ya la absorba el gobierno federal hay una reducción sustancial para Pemex, pero no para Pemex, para el país en cuanto al pago de los intereses y esto permitirá, ya lo decíamos, que no haya incrementos al precio de la gasolina arriba de la inflación por el resto de la administración"

Explicó que para el 2022, las exportaciones estimadas serán solo de 453 mil barriles por día, lo que contrasta con los 979,000 barriles proyectados dentro del paquete presupuestal 2022. Esto, en la medida en que el gobierno está considerando que la refinación dentro del país tendrá un aumento sustancial gracias a la nueva refinería en Texas, pues se prevé pasar de 714 mil barriles a un millón y medio en refinación.

El director de la paraestatal puntualizó que se plantea mantener el valor de las reservas probadas, se cubrirá el requerimiento del Sistema Nacional de Refinación para atender el mercado interno, por lo que se dejará de exportar petróleo a partir del 2023.

Dijo que se estima alcanzar una producción de petróleo de 2 millones de barriles diarios en 2024, se impulsará la producción de fertilizantes, así como, la modernización de los centros procesadores de gas y la recuperación del mercado de combustibles.

Finalmente, destaco que con este decálogo se marca el rumbo, el nuevo rumbo hacía el fortalecimiento del país en materia energética a partir de un nuevo modelo para aprovechar nuestros recursos en beneficio de los mexicanos.