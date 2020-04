Descarta López Obrador investigación contra Peña Nieto

“No existe ninguna investigación del gobierno contra el expresidente Peña Nieto”, sostuvo durante su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al revelarse la tarde del viernes que se encuentra abierta una investigación en contra de Luis Miranda, el ex titular de Sedesol en el pasado sexenio y colaborador dentro del equipo de transición del priista, además de otros funcionarios de esa administración, López Obrador descartó que desde su gobierno se haya interpuesto alguna denuncia contra el ex mandatario.

En ese sentido sostuvo que toca a los ciudadanos decidir si se juzga o no a los ex presidentes; “tendrían los ciudadanos que solicitarnos que se lleve a cabo una consulta para preguntarle al pueblo de México si quiere que se juzgue a los ex presidentes”.

Un reportaje de Univisión exhibió que en las últimas semanas el gobierno de López Obrador mantiene una “investigación exhaustiva” respecto al patrimonio de Enrique Peña Nieto, sus familiares, su ex esposa, Angélica Rivera e incluso de familiares de ex colaboradores.

Desde el 14 de abril varios bancos habrían recibido requerimientos de información sobre integrantes del gabinete del gobierno federal entre 2012 y 2018. Esta investigación se habría originado desde el 26 de marzo de este año a través de la Secretaría de la Función Pública.

En relación a este tema el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, recordó que se han presentado denuncias contra Rosario Robles, el fallecido ex titular de la STC, Gerardo Ruiz Esparza y Emilio Lozoya; “y está en proceso de investigación un caso contra Luis Miranda”.

“El presidente lo que me ha comentado es que tenemos que tener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad; no se persigue a nadie, pero si alguien apareciera en alguna investigación lo que se tiene que hacer es actuar conforme a derecho”.

CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS.