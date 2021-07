Descarta AMLO tener un "tapado" para la sucesión presidencial del 2024

Aunque subrayó que "primero hay que tomar en cuenta que va a ser el pueblo el que va a decidir", pues en marzo de 2022 se llevará a cabo la consulta para la revocación de mandato, pero reconoció que no es algo que le preocupe pues sabe del apoyo de la gente para que termine su gobierno.

Andrés Manuel López Obrador , Presidente de México, dijo que dentro de su gobierno no existe la figura porfirista del "tapado" y son "muchísimos" los funcionarios que pueden sustituirlo para llevar la batuta de la Presidencia de la República en 2024.

"Y eso si el pueblo lo decide, porque voy a una consulta en marzo el año próximo. Y eso no me preocupa mucho porque sé que la gente me va a mantener el apoyo",

Dijo estar más preocupado por lo que decida la ciencia o el Creador para terminar en septiembre de 2014, jubilarse y no volver a participar en política.

Sin embargo, el Mandatario aseguró que afortunadamente hay "relevo generacional" dentro de su primer círculo de funcionarios, que integran un "flanco progresista liberal".

"¿Quiénes pueden sustituirme? (...) Del flanco progresista liberal hay muchísimos como Claudia (Sheinbaum), Marcelo (Ebrard), Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Clouthier, Rocío Nahle, bueno, muchísimos.", indicó.

López Obrador aseveró que al ser "el presidente de más edad en la historia de México", y estar "chocheando", como dijeran sus adversarios, no podría estar más tiempo en el poder.

"Además, no me lo permitirían mis convicciones, soy maderista, soy partidario del sufragio efectivo y de la no reelección", recalcó,

El titular del Ejecutivo evitó mencionar al líder de la bancada de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal y al director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zóe Robledo Aburto, quienes también figuran como posibles candidatos a la Presidencia de la República.

En días pasados, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fue vitoreada en un acto de Morena por los tres años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, respaldándola para estar en la silla presidencial bajo el grito de "¡Presidenta, presidenta!".

