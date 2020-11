Descarta AMLO saturación de hospitales por Covid en CDMX

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, aseguró que no hay riesgo de saturación en los hospitales de la Ciudad de México, a pesar del incremento en el número de casos y hospitalizaciones de pacientes por Covid-19.

"Hay camas, hay equipos, hay médicos. Desde luego no queremos que la gente se enferme y vaya a los hospitales, aunque tengamos espacio. Lo que queremos es que no nos contaminemos, que no haya infecciones. En fin, que no haya casos por Covid", comentó.

Durante la ronda de preguntas y respuestas, el Mandatario explicó que a la fecha hay una ocupación del 65 por ciento en cuanto a la hospitalización general y un 61 por ciento en cuanto a camas equipadas con ventilador para la ciudad capital.

El fin de semana, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, informó que 200 colonias entraban al programa de atención prioritaria ante el incremento de ocupación hospitalaria por coronavirus.

En este sentido, se dio a conocer que se reforzarán las medidas sanitarias en el Centro Histórico de la capital, mismas que irán en aumento para evitar la propagación del SARS-Cov-2.

López Obrador adelantó que hoy por la noche sostendrá una reunión con el Gabinete de Salud para analizar qué medidas se tomarán al respecto, sin embargo, dejó en claro que serán los especialistas quienes definirán si la capital del país vuelve o no al semáforo rojo.

Información completa más adelante