Descarta AMLO sanción de EU a México por ayuda enviada a Cuba

Desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal comentó que además de medicinas y equipos médicos se tiene previsto también enviar combustible, ya que en los hospitales cubanos están padeciendo de energía eléctrica.

"Por eso del bloqueo se les dificulta comprar alimentos, víveres, medicamentos, oxígeno, se les afectó una planta de producción de oxígeno para atender enfermos que lo requieren".

Informó que hoy y mañana saldrán del puerto de Veracruz embarcaciones con alimentos, medicinas y oxígeno como parte de la ayuda humanitaria a la isla.

"Tomamos la decisión de ayudar y enviar alimentos, oxígeno y otros equipos médicos. Hoy sale un barco de Veracruz y mañana otro con alimentos y con oxígeno para ayudar a pueblo de Cuba", expuso.

Comentó que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, le mandó una carta, tras las diversas movilizaciones de inconformidad, explicándole como se ha dificultado la situación en la isla por el bloqueo comercial

El Mandatario calificó de "inhumano" y como una "acción medieval" el bloqueo comercial ejercido sobre Cuba durante más de 60 años.

"Hay una situación delicada en Cuba, porque ellos están padeciendo de un bloqueo, algo que yo considero inhumano porque es una medida extrema, es como una acción medieval, muestra de un gran atraso en política exterior, no tiene nada que ver con la fraternidad que debe haber entre los pueblos del mundo", indicó.

El Presidente dijo que Estados Unidos seguramente dará una respuesta positiva tras el apoyo de varios países para que levante el embargo comercial a Cuba, porque ese tipo de política ya no es conveniente en las relaciones internacionales.

"Yo estoy seguro que el gobierno de Estados Unidos va a dar una respuesta positiva porque no es conveniente una política de este tipo. Podemos tener diferencias, pero no se puede condenar a un pueblo al hambre, a la enfermedad. ¡Cómo es posible que no se consiga el oxígeno porque, si un barco de una nacionalidad va a llevar oxígeno, es castigado y ya no puede entrar a Estados Unidos!".

López Obrador insistió en que, a pesar de que existe una buena relación con el gobierno estadounidense y se cuidará la buena vecindad, México siempre manifestará su desacuerdo con el bloqueo a Cuba.

