Descarta AMLO que su política energética provoque fugas de inversionistas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó que su política energética provoque fuga de inversionistas en la materia; al contrario, "constantemente me están buscando empresarios extranjeros de que van a traer más capital a México".

Comentó que esto se ha dado gracias a que existen reglas muy claras y, sobre todo, porque se está trabajando para evitar la corrupción.

"Son bienvenidos siempre y cuando no haya abusos, no haya saqueos, contratos leoninos, que paguen impuestos, que respeten la soberanía del país, México es un país con muchas oportunidades para la inversión", así se refirió esta mañana durante su conferencia matutina.

De manera enfática dejó en claro que habrá oportunidades para la inversión privada siempre y cuando se respeten las leyes en México.

"Constantemente me están buscando empresarios extranjeros para informarme de que van a traer más capital a México, y son bienvenidos siempre y cuando no haya abusos, no haya saqueos, no haya contratos leoninos, que paguen impuestos, que respeten la soberanía del país".

El político tabasqueño señaló que México siempre será un país con muchas oportunidades para la inversión extranjera, pero su gobierno no dará preferencias; habrá piso parejo.

"En el gobierno de Calderón, Repsol, de España, era la favorita, no sé cuántos negocios hicieron; en el sexenio pasado, OHL, todos los contratos para OHL. Eso ya no, es piso parejo para todas las empresas.

López Obrador dejó en que "no engañamos a nadie, desde hace tiempo venimos planteando que tenemos que rescatarte nuestra eléctrica y petrolera que son fundamentales".

Indicó que, si no hubieran hecho cambios en la política energética y si hubiese ganado el PRI o el PAN, a finales de este sexenio ya no existiría la CFE ni tampoco Pemex, pues apostarían por la privatización del sector.