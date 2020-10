Descarta AMLO posibilidad de rebrotes por Covid en el país

A pesar de la explicación del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell con la que alertara sobre la posibilidad de un repunte en casos por Covid-19 ante la temporada de influenza y por las congregaciones que pueden generar ciertas festividades, el Presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que hasta el momento no se puede hablar de dicho escenario.

Reiteró que en 20 estados del país el coronavirus sigue disminuyendo.

"La mayoría de los estados sigue con resultados favorables, está disminuyendo consecuentemente la pandemia, hay descenso en 20 estados, ya es muy probable que Chiapas entre a semáforo verde, se mantiene en verde Campeche; no hay todavía rebrotes".

Bajo esta perspectiva, el presidente López Obrador descartó también que la economía nacional sufra alguna alteración derivada de un posible rebrote de Covid-19, pese a que ayer Arturo Herrera, secretario de Hacienda advirtiera que un rebrote generaría una desaceleración de la economía.

"Se está apreciando el peso, de estar a más de 25 pesos por dólar está a 21 pesos con 20 centavos por dólar, estamos recuperando como cuatro pesos por dólar".

Dijo que otro dato que ayuda a tener este argumento es que se están generando empleos, pues al corte de ayer va 320 mil empleos recuperados.

López Obrador dijo que aún con la pandemia no se ha caído la recaudación fiscal, por lo tanto, tampoco ha bajo el consumo interno y sigue llegando la inversión extranjera.

"no tuvimos necesidad de aumentar impuestos, no aumentó el precio de los combustibles, no hubo gasolinazos, tenemos finanzas públicas sanas, no recurrimos a deuda pública adicional. Entonces, ahí vamos, está funcionando la estrategia".

Presumió que por el manejo de la política monetaria fue nombrado Arturo Herrera, titular de Hacienda, como como presidente del Consejo de Administración del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"La economía de México está acreditada, se reconoce a nivel internacional por resultados, porque lo que cuenta son los resultados. En lo económico vamos avanzando".

El Mandatario comentó que las remesas también han sido un factor clave en el rubro económico, que este año este año ascendió a un monto de 40 mil millones de dólares en remesas, un apoyo que llega a 10 millones de familias a razón de 350 dólares mensuales por familia.

"Nuestros paisanos nos están sacando del hoyo".