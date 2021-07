Descarta AMLO persecución política contra Ildefonso Guajardo

"Nosotros no perseguimos a nadie por razones políticas", dijo Andrés Manuel López Obrador , Presidente de México, sobre la vinculación a proceso de Ildefonso Guajardo, ex titular de la Secretaría de Economía, por presunto enriquecimiento ilícito.

Negó que la vinculación a proceso contra el exsecretario de Economía, sea una persecución política de su gobierno contra el exfuncionario priísta.

Durante la conferencia matutina en Tabasco, el jefe del Ejecutivo Federal dijo que si Guajardo Villarreal no hizo ningún acto ilegal no tiene de qué preocuparse; "el que tienen la conciencia tranquila, lo demás es lo de menos".

"El que nada debe, nada teme, por eso no debe de preocuparse, si no tiene nada ilegal, si él es una gente honesta qué se puede preocupar, aquí hay dos cosas: una es que la acusación judicial, que esa se atiende, y la otra es la conciencia de cada quien. Lo más importante si la tranquilidad de consciencia, si él la tiene tranquila, lo demás es lo de menos", expresó.

Sobre si hay más funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto que están siendo investigados por su gobierno, López Obrador dijo que esos asuntos ya no se deciden en la Presidencia de la República.

"No tengo el dato exacto, además no es un asunto que se decida en Presidencia Nosotros hemos dado la instrucción de que no haya corrupción ni impunidad, de que cuando se conoce de algún presunto delito, se tiene que denunciar, que no debe de ocultarse nada, es cero corrupción y cero impunidad, sea quien sea", destacó.

El viernes pasado la Fiscalía General de la República informó que lldefonso Guajardo Villarreal, ex ex secretario de Economía y negociador del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito, aunque no ingresó a prisión y sólo estará obligado a firmar de manera periódica y tener estrictamente prohibido abandonar el país.

