Descarta AMLO pedir votos ante la consulta de revocación de mandato

"La consulta es importante para que el ciudadano califique al gobierno, es una forma pacífica, legal, legitima de dirimir nuestras diferencias, si dicen que está mal el gobierno, entonces hay una gran oportunidad, si no está de acuerdo y así muchos otros, millones que no estén de acuerdo, a votar y para afuera el presidente".

Insistió en que "yo no soy un ambicioso vulgar, yo no voy a encapricharme y aunque no me quieran como ya fui electo democráticamente me tengo que quedar hasta el final, lo quieran o no lo quieran, no".

