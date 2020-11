Descarta AMLO opinar sobre exoneración de UIF a su hermano Pío

Durante la conferencia matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó emitir opinión sobre la exoneración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a su hermano Pío López Obrador al no haber encontrado indicios de posibles actos de corrupción.

"No opino más. Ya repetí que yo ya no me pertenezco, yo tengo un compromiso con el pueblo de México de no fallarle, que no haya corrupción, que no haya impunidad y esto significa no permitir la corrupción, no abogar por nadie, aunque se trate de familiares, de amigos, de compañeros, no voy a ser tapadera de nadie", aseveró.

Durante su conferencia matutina, el Mandatario aseguró no haber tenido comunicación con su hermano después de la resolución de la UIF.

"Mis amigos, mis compañeros, mis familiares, pues saben que deben de portarse muy bien, mucho, mucho muy bien, como todos los ciudadanos, porque no hay excepciones y además porque estamos llevando a cabo una transformación profunda", aseveró.

Hay que recordar que Pío López Obrador compareció en octubre pasado ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fede) de la FGR para rendir declaración sobre los videos donde aparece junto con David León, quien le hace entrega de dinero presuntamente para apoyar económicamente a Morena en 2015, por lo que dicha dependencia deberá determinar si procede o no penalmente contra los involucrados; sin embargo, aún falta determinar si se cometieron delitos electorales.