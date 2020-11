Descarta AMLO negociación con EU para quitar cargos a Cienfuegos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó que México haya dado algo a cambio en el caso en el caso del desistimiento de cargos contra el exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos en octubre pasado.

"Hay que esperar que la jueza decida sobre esta petición. No hay nada a cambio, nosotros no establecemos compromisos que afecten nuestros principios, es algo que teníamos la obligación de hacer, porque sentimos que no se había cuidado el procedimiento", aseguró.

Durante la Mañanera, el Mandatario insistió en que hubo una intervención diplomática para lograr un acuerdo, pero no cambio de impunidad o de encubrimiento, de subordinación política, ni de otra naturaleza.

Cabe recordar que Estados Unidos violó un acuerdo de colaboración con México, firmado en 1992 , en el que se establece que ambos países están obligados a compartir información sobre las investigaciones que se realicen en su jurisdicción; y en este caso México desconocía está acción legal contra el general Cienfuegos.

López Obrador señaló que la decisión de Estados Unidos para que el exsecretario de la Defensa sea juzgado en México, sólo en caso de que existan pruebas suficientes, se debe a que "hay confianza en el gobierno de México, en el canciller, en la Presidencia de la República y en la Fiscalía General de la República".

"Esto es un hecho inédito, pero tiene que ver con la confianza que se tiene en las autoridades mexicanas, no sólo en Estados Unidos, en cualquier país. Nos tienen confianza porque hemos emprendido una lucha en contra de la corrupción, en contra de la impunidad y es un gobierno con autoridad moral", acotó.

El Mandatario pidió a los mexicanos confianza en el gobierno que encabeza desde hace casi dos años sobre que habrá justicia y legalidad en el caso.

"Habrá oportunidad de conocer todo el proceso conforme avanza el caso", expresó para concluir la conferencia matutina de este miércoles.

El jefe del Ejecutivo aseguró que ni él ni su gobierno admiten presiones de nadie, esto a pregunta expresa de si las Fuerzas Armadas habían presionado para la repatriación de Salvador Cienfuegos a México.

En su oportunidad, Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores, negó que haya un "acuerdo de impunidad" con Estados Unidos lo que haya permitido la desestimación de los cargos penales en contra el general Salvador Cienfuegos.

Calificó como positiva esta decisión de parte de las autoridades estadounidense, pues con ella se comienza una nueva etapa cooperación entre ambos gobiernos, basada en el respeto a la soberanía y la jurisdicción, en este caso la mexicana.

"Pone en alto valor la cooperación con México en materia de seguridad y eso es una materia sustantiva de política exterior entre ambos países".

Aseguró que deja "un precedente en favor de México, debemos reconocerlo, porque esta es una decisión muy valiente del Fiscal General de los Estados Unidos, que yo sepa no tiene precedentes.

Ebrard Casaubon añadió que esta decisión además significa poner en una balanza a los países como como iguales, basados en el principio de confianza lo que ayudará a apuntalar y fortalecer su relación diplomática.

"Aquí no se presume que México por ser una corte mexicana no va a haber impunidad, aquí lo que se le está diciendo a la jueza es, en primera instancia, que sea procesado en México, cuyo sistema tiene el mismo rango y la misma credibilidad que tiene el de Estados Unidos".