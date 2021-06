descarta_amlo_espionaje_a_periodistas

Esto luego de que un periódico publicara que el gobierno lópezobradorista espiaba periodistas para amedrentarlos.

El Mandatario indicó que su administración está basada en principios, "no somos como ellos, ni como sus jefes, no vamos a espiar nunca lo hemos hecho y no lo vamos a hacer".

Entre los nombres que se mencionan en esta publicación, firmada por el periodista Javier Tejado, están Carlos Loret de Mola, Héctor de Mauleón, Salvador García Soto, Raymundo Rivapalacio.

López Obrador indicó que "no leo una columna de estos señores, desde hace dos años (...) no tiene ningún sentido estar pensando en que los vamos a espiar, qué caso tiene, si ya sabemos que están en contra de nosotros".

Sin embargo, el Presidente puntualizó que en caso de existan pruebas de que se está llevando a cabo espionaje se iniciaría una investigación y se despediría al funcionario que esté realizando esta acción.

"Si presentan pruebas, entonces no sólo iniciaríamos una investigación, sino se despide al funcionario que esté haciendo estas cosas. Ya no es el tiempo de antes y ellos lo saben, lo que pasa es que ya no tienen elementos; como se dice en el periodismo, no hay miga, entonces vuelan", agregó.

Con esta nota informativa "inauguró" la sección Quién es Quién en la información falsa.

"¿Por qué no pones la noticia y la inauguramos? Porque ya en que parece coro, se ponen todos de acuerdo para cuestionar al gobierno sin pruebas", resaltó.

Señaló que esta nota "es un escándalo en un mundo más limitado, cerrado de la prensa convencional".

López Obrador afirmó que a pesar de lo que señala el Instituto Reuters, es un "presidente que ya no le da dinero a los periodista" por eso es "malísimo como presidente".

