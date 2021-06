descarta_amlo_conflictos_post-electorales

No hay conflictos post electorales , a pesar de que sigue la manipulación, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador .

"No hubo problemas en los cómputos, lo cual demuestra que las elecciones fueron limpias, libres, no fueron elecciones de Estado como era la mala costumbre", recalcó.

PUBLICIDAD

El Presidente dijo que este hecho debe celebrarse, ya que eso demuestra que aunque en México hay inconformidades se tienen los recursos para resolverlas, pero no hay llegado a manifestarse en movimientos de protestas como en otros sexenios y otros procesos electorales.

Noticia Relacionada AMLO me instruyó revisar normatividad con construcción de edificio en Veracruz: CGJ

"No hay movimientos de protesta postelectorales como sucedía en otros tiempos, cuando imperaba el fraude electoral, cuando se imponían elecciones de Estado, esta es una muy buena noticia", señaló.

El político tabasqueño dijo que a pesar de esto sigue habiendo manipulación en los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales, quienes falsamente, siguen señalando que Morena perdió el Congreso, tal y como "lo está diciendo un periódico inglés despistado'".

PUBLICIDAD

"No solo en México hay pasquines, hasta en los periódicos más famosos actúan con falta de ética y manipulan, me refiero a los periódicos más famosos del mundo. Es un problema mundial la falta de ética en los medios informativos, el no actuar con apego a la verdad", resaltó.

Ante este panorama, el titular del Ejecutivo Federal comentó que seguirá informando todos los días para aclarar esta información.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD