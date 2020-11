El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Ejecutivo Federal "no protege ni es cómplice de nadie", en referencia al cuestionamiento de Imagen del Golfo por la falta de resultados en las investigaciones que existen en contra del ex gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, y que ha generado que, grupos como Los 400 pueblos, acusen de un "acuerdo de impunidad entre el gobierno de estatal y el ex mandatario veracruzano.

"En el caso de Veracruz yo creo que hay denuncias de los anteriores gobernadores, tan es así que hay un gobernador en la cárcel y hay denuncias contra el ex gobernador reciente. Y tienen que desahogarse todas esas acusaciones, con pruebas, sin fabricar delitos, sin cometer injusticias", aseveró ante la pregunta de Imagen del Golfo.

Durante la conferencia matutina, el Mandatario fue reiterativo en decir que las investigaciones sobre hechos de corrupción tanto de Javier Duarte como de Yunes Linares son casos en los que debe resolver la Fiscalía General de la República, pero subrayó que en su gobierno no habrá impunidad.

"Entonces, en estos casos es la Fiscalía General de la República la que debe de actuar, y los jueces", apuntó.

Por lo que él, como jefe del Ejecutivo Federal "no mando a hacer investigaciones en contra de nuestros adversarios, para fabricar delitos, como lo hacían antes una mala práctica, que lo padecimos todos".

Recordó que, durante su lucha social en Tabasco, la Procuraduría que estaba a cargo de Lozano Gracia durante el sexenio de Ernesto Zedillo, fabricaban delitos contra los opositores al régimen para encarcelarlos por lavado de dinero, ya que no ameritaba prisión preventiva.

López Obrador dijo a sus paisanos veracruzanos que ahora cuentan con un gobernador honesto, Cuitláhuac García, quien no será un "santo", pero es un hombre honesto.

"Tenía mucho tiempo que esto no pasaba en Veracruz. No estoy diciendo que es un santo, que es perfecto, pero no tengo duda de que es una gente honesta y eso es muy importante, porque siempre se ha padecido de gobernadores mediocres y ladrones. Entonces, sí es un cambio importante", acotó.