Desaparición del Fonden, por ser 'caja chica de funcionarios federales'

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el Fonden desaparece "porque era la caja chica de funcionarios federales que hacían jugosos negocios al comprar diversos artículos sin licitaciones.

"Hay gente que vivía de venderle a la Segob, de venderle al Fonden", comentó.

López Obrador subrayó que el zafarrancho que se dio ayer en la Cámara de Diputados durante el debate para la extinción de 109 fideicomisos es porque hay un asunto de intereses.

"Cuando hay tanto encono, o es una gran injusticia la que se está cometiendo o se están afectando intereses creados. No hay ninguna injusticia, luego entonces me llama la atención que estén defendiendo con tanta pasión el que se mantengan los fideicomisos que se manejaban sin transparencia, de manera discrecional. No se sabe cómo se ejercía el presupuesto y, donde se sabe, hay antecedentes de corrupción", indicó categórico.

Aclaró que, a pesar de que ya no exista este fondo, el apoyo se dará a damnificados a través de las secretarías de Hacienda, Bienestar y con el Plan Marina.

"No quiere decir que se va a dejar de atender a la gente, lo que no queremos es la corrupción. Entonces, cuando defienden así de manera tan apasionada, pues lo que hay detrás son intereses creados, son representantes de grupos de intereses creados los legisladores, no son representantes del pueblo", puntualizó.