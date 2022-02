Deplora AMLO que INE no coloque casillas para revocación en todos los municipios

En la ronda de preguntas y respuestas, el jefe del Ejecutivo Federal dijo no creer que al hablar del tema se haga acreedor a alguna sanción, ya que quien está violando la Constitución es ese órgano electoral.

Como una violación constitucional y una vergüenza calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador el hecho de que el Instituto Nacional Electoral ( INE ) no coloque casillas en todos los municipios del país para la consulta de revocación de mandato .

"Es una vergüenza en todo sentido, ahora con la consulta de la revocación de mandato y voy a tratar el tema y no creo que me vayan a infraccionar, porque considero que se está violando la Constitución y yo ofrecí hacer valer la Constitución, y que se respetara la Constitución y aparte resulta que los del INE no van a poner casillas para la consulta de la revocación de mandato", indicó.

Puntualizó que el Instituto instalará únicamente 50 mil casillas para la consulta ciudadana del próximo, mismas que se colocaron para la consulta de agosto pasado para enjuiciar a los expresidentes, pero con un costo mayor de mil 800 millones.

"Para la revocación de mandato, van a ocupar las mismas de la vez pasada, pero además les costó 500 millones poner las casillas de la consulta pasada, que eran 50 mil, pero ahora no va a costar lo mismo sino mil 800 millones, ¿cómo están las cuentas?".

Visiblemente molesto, el político tabasqueño advirtió que dará a conocer esta información, porque el que no haya casillas en todo el territorio nacional para que participe la ciudadanía es una afrenta a la democracia.

"Va a haber municipios en donde no van a instalar una casilla, una casilla (...) es una afrenta a la democracia, y todo porque los señores están en contra de la transformación del país, cuando deberían de situarse por encima de intereses particulares, de intereses partidistas, ser auténticos jueces y, sobre todo, cumplir con la democracia".

