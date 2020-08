Denuncia de Lozoya y juicio a García Luna, momento estelar para México

Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la denuncia de Emilio Lozoya y el juicio a Genaro García Luna es un momento estelar en la historia de México, y los calificó de "casos emblemáticos y gravísimos de la corrupción en el país".

"Hay dos casos emblemáticos, graves, las declaraciones del ex director de Pemex, del señor Lozoya que involucra a expresidentes a ex funcionarios que recibieron sobornos, según el señor Lozoya, o autorizaron actos de corrupción", dijo.

Señaló que los mexicanos "debemos de ver lo positivo, tenemos la gran oportunidad los mexicanos de desterrar la corrupción, si no de manera definitiva para ser objetivos, sí de alejarla por mucho tiempo de la vida pública".

Pidió que en el caso los expresidentes no lo vayan a acusar de "vengativo o de verdugo", pues de acuerdo a la Constitución se puede llevar a cabo una consulta y así "lo decidamos entre todos".

"Yo creo que no se había presentado en mucho tiempo una oportunidad como esta, entonces no debemos dejar pasar esta oportunidad y debemos de ir al fondo, y tenemos elementos".

López Obrador enfatizó que estos dos casos no deben polarizar a la población o ser motivo de confrontación; al contrario, la justicia en ambos casos ayudará a que, en un futuro no muy lejano, en México ya no haya actos de corrupción.

El jefe del Ejecutivo Federal aseguró que además de que se conozca la verdad, es de suma importancia se recupere lo robado y se castigue a los culpables, lo cual sería sano para el país.