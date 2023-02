No es broma; demandará AMLO por daño moral al abogado de García Luna

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador analiza la posibilidad de presentar una denuncia en Estados Unidos contra César de Castro, abogado de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, y de quienes resulten responsable por daño moral.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo dio a conocer que está consultando con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la posibilidad de proseguir con la denuncia, ya que no acepta que pongan en duda su honestidad.

"Estoy viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral en contra del abogado de García Luna y de quienes resulten responsables en Estados Unidos. Estoy viendo si es posible hacerlo porque no es Andrés Manuel, es el presidente de México, y esto tiene que quedar muy claro".

El mandatario federal indicó que buscará un abogado que no cobre durante el proceso, y el monto obtenido por la reparación del daño será entregado a los familiares que fueron víctimas de la guerra contra el narcotráfico que desató el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa.

"Como no tengo dinero para pagar un abogado, puede ser que encuentre un abogado de los que no cobran un porcentaje una vez que se termine el juicio, y el resto del dinero lo voy a entregar para familiares de víctimas de la guerra que desató Calderón".

López Obrador indicó que están analizando si la demanda la realiza como "Andrés Manuel" o como el presidente de México.

"Estoy viendo si lo hago como Andrés Manuel o como presidente de México, se tiene que ver cuál es la vía [...], no acepto que pongan en duda mi honestidad, porque es lo que estimo importante en mi vida. Además de que no acepto eso, está de promedio que soy presidente de México, no se puede gobernar un país sin autoridad moral".

Finalmente, indicó que un presidente de México, no se puede convertir en "rehén" de gobiernos extranjeros, abogados o personajes del extranjero.

Declaración César de Castro

Durante la audiencia en Estados Unidos de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, el abogado César de Castro afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador había recibido 7 millones de dólares para una campaña.

En un intento por demostrar las presuntas contradicciones en las que ha incurrido el narcotraficante Jesús Reynaldo Zambada García, alias Rey Zambada, el abogado cuestionó al testigo cooperante sobre una declaración emitida en 2013m en la cual habló de la entrega de los 7 millones de dólares, para financiar la campaña de Andrés Manuel contra el expresidente Vicente Fox Quesada.

Sin embargo, el Rey Zambada fue contundente y negó en todo momento haber entregado sobornos para financiar la campaña de López Obrador.

"No podría haber dicho eso porque no es cierto", fue su respuesta en la audiencia.

César de Castro insistió que esa acusación eran parte de sus declaraciones como testigo cooperante del Departamento de Justicia de Estados Unidos, sin embargo, Zambada aclaró que habló de entregas de sobornos, pero no era para la campaña de Andrés Manuel y que nunca supo para cual sería.

Al finalizar la audiencia, el abogado de García Luna aceptó que había mentido para ver si en realidad el Rey Zambada estaba diciendo la verdad y no se contradecía con sus declaraciones.