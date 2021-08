demanda_contra_fabricantes_de_armas_no_va_en_contra_de_biden,_aclara_amlo

"Va a darse curso en esta denuncia, nos apegamos a la legalidad, no es un hecho injerencista, no es contra el gobierno de estados unidos, es un procedimiento civil, porque nos afecta el que no haya control sobre la venta de las armas, no es ir en contra de la enmienda que les da el derecho de portar armas, sino que la forma en que se fabrican y se venden estas armas que llegan a nuestro país y causan muerte, porque no hay ningún control", dijo.

Ayer miércoles se dio a conocer que el Gobierno Federal, a través de la SRE, presentó una demanda contra 11 fabricantes y proveedores de armas, a los que acusa de llevar a cabo prácticas negligentes que facilitan el tráfico de armas lo que ha provocado que se profundice la violencia en México.

López Obrador dijo que la falta de control en la venta de armas en Estados Unidos hace que éstas lleguen a México, a manos de la delincuencia organizada, ya que, incluso, se ofertan a través de internet.

"Estamos hablando de Barret 50 y armas de alto poder que se introducen al país (...) Hacen armas a la medida de los clientes de México que se dedican a la delincuencia organizada, con lujos en las cachas especiales y ellos lo saben que es para nuestro país, el destino de esas armas", subrayó.

El jefe del Ejecutivo reconoció que la demanda interpuesta en una Corte Federal de Boston, Massachussets, no se revolverá pronto; sin embargo, dijo que sería de gran ayuda para reducir los índices de violencia que se vive en México.

"Creo yo el juzgado de Boston va a resolver, no es algo que se tenga que resolver pronto, se va pedir toda la información (...) Ayudaría mucho, por el control de las armas, ayuda mucho, pero vamos a ver. Es la primera vez que se hace un planteamiento así, cuidadoso, con apego a la legalidad y respetuoso de las leyes y de la independencia de Estados Unidos", apuntó.

De acuerdo a datos de la Cancillería más de medio millón de armas se trafican cada año de Estados Unidos a México y son responsables de 17 mil homicidios al año. Además, representan un costo de 1.5 % del Producto Interno Bruto (PIB).