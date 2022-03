Define Morena votar reforma eléctrica durante Semana Santa

"No se puede precipitar. Pero si a esta iniciativa no le mueven ni un punto ni una coma, no van a tener ni un voto de la oposición", expuso el coordinador priísta, Rubén Moreira, quien ha insistido que el proyecto se debata hasta después de las elecciones del 6 de junio para gobernador en seis estados.

La iniciativa plantea que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) controle al menos 56 por ciento del mercado y que las empresas privadas el restante 44.

Noticia Relacionada Morena está dispuesto a modificar iniciativa de AMLO: Gutiérrez Luna

En la reunión de este miércoles en la Junta de Coordinación Política, Morena propuso la fecha. Para ello, este jueves las juntas directivas de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Energía –a las que se turnó la iniciativa- discutirán un acuerdo para definir la ruta de análisis, discusión y dictamen.

Una vez aprobado este punto, se convocará una reunión de comisiones unidas el martes, lo cual "ya marca formalmente el inicio de trabajos del dictamen", según expresó el presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez (Morena).

A su vez, Ignacio Mier, expresó que en la Junta de Coordinación expresó el interés de Morena de que el dictamen se apruebe en el pleno entre el 11 y 17 de abril.

"Ahí podemos definir, con el diálogo y persuasión un dictamen de consenso que tenga la mayoría, con lo que propongan los otros grupos parlamentarios y lo que ya ha propuesto Morena", indicó.

No obstante, el coordinador del PRI, Rubén Moreira declaró: "La respuesta de la coalición Va por México, es que sigue el trámite que dice la ley, pero nosotros no votaríamos en los términos en los cuales está dispuesta esta iniciativa. Que esperaríamos en todo caso, un debate más amplio".

Sostuvo que, después de los foros, ahora lo relevante es la búsqueda de consensos.

En la reunión de la Junta "todos los grupos parlamentarios se manifestaron y los tres grupos parlamentarios de Va por México manifestaron su buena fe para debatir los temas, y textualmente algunos de ellos dijeron que pudieran llegarse a algunos acuerdos", contó.

Moreira consideró que, antes de la discusión, se requiere un trabajo político para buscar puntos de acuerdo, e incluso señaló que hay "una sutileza: no es lo mismo que nos digan ´en qué no están de acuerdo´, porque ello implica que la reforma está bien y solo le harán algunos cambios; o que se propongan cosas que le sirvan al país".

Consideró que no se puede aprobar el dictamen en comisiones y, como se ha hecho con otras reformas, las propuestas de cambio se presenten el día de la discusión en el pleno, "como lo quiere el presidente de una Comisión. Eso no pasa así, no procede. Eso procede cuando hay un partido hegemónico, pero acá no lo hay.