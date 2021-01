Defiende AMLO las mañaneras; 'no debe confundirse propaganda con información', dice

"No debe confundirse propaganda con información", de esta forma Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, defendió la transmisión cotidiana de las conferencias matutinas desde el Salón de Tesorería, de Palacio Nacional.

Se comprometió a que en Las Mañaneras no se llevará a cabo ningún acto de propaganda que incluya en el próximo proceso electoral a realizarse en 15 estados del país.

Sólo, dijo, se limitará a informarle al pueblo de todo lo que tiene que ver con salud, educación y bienestar en general, que es a lo que se ocupa su gobierno desde el 1o de diciembre de 2018.

En una nueva contestación al presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, el Mandatario sobre evitar que las conferencias matutinas sean trasmitidas íntegramente durante el periodo electoral, el jefe del Ejecutivo Federal dijo que él nunca hará un llamado de manera "subliminal" a votar por un partido o candidato.

"No, nosotros no vamos a hacer eso, nunca lo hemos hecho, sería ir en contra de nuestros principios, contra eso luchamos durante mucho tiempo, eso que no vio el director del INE, porque se hacía de la vista gorda, que hacían los gobiernos anteriores, hasta el pasado gobierno".

Insistió que con Las Mañaneras se está garantizando el derecho que tiene el pueblo a ser informado.

"Pregúntenle a la gente si quieren que ya no haya mañaneras, porque antes muchas cosas no se sabían por el control que ejercía el régimen de los medios de información, con honrosas excepciones, nada más daban a conocer lo que les convenía. Entonces, las cosas han cambiado, entonces no vamos nosotros a hacer ningún acto de propaganda, nada absolutamente", acotó.