Defensa de García Luna pide revelar identidad de testigos

El despacho legal que representa al ex titular de Seguridad Pública, Genaro García Luna, envió un escrito a la corte de Brooklin en el que solicitó revelar la identidad de los testigos del proceso judicial en contra de su cliente por presuntos vínculos con el narcotráfico, pues el ex funcionario "no es (Joaquín Guzmán) El Chapo", por lo que "no representa ningún riesgo a la seguridad" de quienes testifiquen.

Lo anterior en respuesta a la petición hecha el pasado 1 de diciembre de los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, quienes solicitaron mantener secretos de manera temporal materiales que podrían revelar las identidades de posibles testigos o cuyos detalles podrían interferir en investigaciones activas.

En la misiva dirigida al juez Brian M. Cogan, el abogado César de Castro agregó que el ex titular de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón es "un preso modelo", que no ha incurrido en alguna infracción durante su encierro y que sólo ha sostenido comunicación con su familia.

En su petición, los fiscales del Departamento de Justicia para evitar la divulgación de las identidades de los testigos indicaron que "el acusado (García Luna) y sus conspiradores podrían llevar a cabo una campaña de acoso, intimidación y/o violencia contra los testigos y sus familias antes del juicio, para castigarlos por su cooperación, disuadirlos de testificar contra él y frenar así la cooperación de otros".

Con información de La Jornada