Defender a Lozoya no está fácil, dice AMLO sobre abogado Baltasar Garzón

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este jueves que, aunque la defensa de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), sea buena, el proceso es difícil, esto tras ser cuestionado sobre la participación de Baltasar Garzón como nuevo abogado del exfuncionario en España.

"Depende de la causa siempre. Los abogados suelen ser buenos cuando se trata de defender una causa justa (...) Pero si se trata de defender a un posible defraudador, por muy bueno que sea el abogado, yo no me puedo adelantar a eso, pero la tiene difícil, no son tamalitos de chipilín", señaló en conferencia de prensa.

En 1998, Garzón se puso en el 'foco' mundial ya que, mientras era juez, y bajo el principio de Jurisdicción Universal, logró el arresto domiciliario del dictador chileno, Augusto Pinochet.

El miércoles, fuentes confirmaron a El Financiero que será Garzón quien se encargue de la defensa de Lozoya en España. Actualmente, es el coordinador de grupos de abogados de Julian Assange, fundador de WikiLeaks.

